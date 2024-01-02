Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою поездку в Израиль до следующей недели, сообщил портал The Times of Israel со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, глава внешнеполитического ведомства должен был прибыть на Ближний Восток ближе к концу недели, однако теперь его планы изменились.

По времени отмена совпала с сообщениями об убийстве в Ливане высокопоставленного представителя ХАМАС Салеха аль-Арури. Ряд ивритоязычных изданий сообщил, что оккупационная армия Израиля, причастная к нападению, ожидает ответа как от ливанского движения «Хезболла», так и от палестинского сопротивления.

Как сообщает газета The Jerusalem post, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запретила министрам упоминать в интервью и комментировать смерть Салеха аль-Арури, потому что руководство не хочет брать на себя официальную ответственность.

В то же время представитель Министерства обороны США сообщил The Washington Post, что Израиль напрямую отвечает за авиаудар возле Бейрута.

Выступая через несколько часов после убийства, официальный представитель оккупационной армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные части находятся на «очень высоком уровне готовности — на всех аренах» и предусматривают любой сценарий. При этом Хагари не стал упоминать, что его страна причастна к нападению в Ливане.