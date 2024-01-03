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На пострадавшие от землетрясения районы Японии могут обрушиться оползни
Жертвами землетрясения на данный момент стали 62 человека, поисковые работы продолжаются
На пострадавшие от землетрясения районы Японии могут обрушиться оползни
Япония / Others
3 января 2024 г.

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Японии 1 января, увеличилось до 62 человек. Тем временем синоптики прогнозируют в пострадавших от землетрясения районах резкое понижение температуры, сильные дожди и оползни, сообщают СМИ.

Напомним, 1 января в Японии произошла серия землетрясений. Эпицентр толчков находился на территории префектур Исикава и Ниигита на глубине 10 км. Магнитуда самого сильного толчка оценивается в 7,6.

В результате землетрясения были повреждены инфраструктура и основные дороги, ведущие к пострадавшим районам. Это значительно осложняет спасательную операцию. «Подтвержден очень большой ущерб, включая многочисленные жертвы, обрушения зданий и пожары», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Согласно сообщению местных властей, из-за землетрясений было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей японских префектур Исикава, Ниигата и других областей. Более 30 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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