Интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газете Egemen Qazaqstan опубликовано на сайте Акорды. Глава государства назвал «дезинформацией» слухи о том, что он якобы планирует провести референдум по Конституции и в 2026 году принять участие в президентских выборах.

«Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон», — сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно: «Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства».

Токаев рассказал, что еще 15 лет задумался о необходимости введения однократного семилетнего срока для президента страны. Эту идею он высказывал в ходе различных закрытых дискуссий, но тогда это предложение не поддержали.

«После избрания президентом взвешивал все «за» и «против», много размышлял, как можно воплотить эту идею на практике, — поделился Токаев. — В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано».

Напомним, осенью 2022 года парламент Казахстана одобрил инициативу президента страны о введении семилетнего президентского срока без возможности переизбрания. Ранее президент Казахстана избирался на пять лет с возможностью переизбрания на второй срок.