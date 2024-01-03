В четверг, 4 января, в Анкару прибудет президент Ирана Эбрахим Раиси. Таким образом, Раиси станет первым зарубежным лидером, посетившим Турцию в 2024 году. Официальная церемония встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Бештепе.

Лидер двух стран проведут переговоры в формате тет-а-тет, после чего откроют восьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран. Главные темы встречи: экономические вопросы, торговля и энергетика, транспорт, оборонная промышленность, а также шаги, необходимые для укрепления сотрудничества в этих областях.

Также одним из основных пунктов повестки встречи двух президентов станет израильско-палестинский конфликт. Лидеры обсудят меры, которые помогут остановить гуманитарный кризис в регионе и обеспечат постоянное прекращение огня.

Как сообщал ранее TRT на русском, в ноябре между президентами Турции и Ирана состоялся телефонный разговор. В центре повестки находились вопросы, связанные с попыткой Израиля оккупировать сектор Газа, консолидацией международных усилий по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Палестины, а также с реальными дипломатическими шагами, которые могут быть предприняты для установления постоянного прекращения огня.

В ходе беседы президент Эрдоган отметил важность того, чтобы исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию в отношении израильской агрессии, которая продолжается на палестинских территориях. Вместе с тем президент Турции подчеркнул, что Анкара и Тегеран будут продолжать работать совместно, чтобы сделать временное прекращение огня устойчивым и достичь прочного мира в секторе Газа.