ПОЛИТИКА
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Госдеп США осудил израильских министров за идею переселить жителей Газы
Госдепартамент США раскритиковал недавние заявления израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, которые выступили за переселение палестинцев за пределы Газы
Госдеп США осудил израильских министров за идею переселить жителей Газы
Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер / Others
3 января 2024 г.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер резко отреагировал на заявления двух израильских министров относительно «добровольной миграции жителей сектора Газа». Миллер назвал такого рода предложения «провокационными и безответственными». Он подчеркнул, что США не поддержат инициативы, которые предполагают переселение палестинцев за пределы сектора Газа.

«Правительство Израиля, в том числе премьер-министр, неоднократно и последовательно заверяли нас, что подобные заявления не отражают политику израильского правительства. Они должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении Миллера.

Он отметил, что Соединенные Штаты «последовательно и недвусмысленно заявляли, что Газа является палестинской землей и останется палестинской землей». «Именно к такому будущему мы стремимся в интересах израильтян и палестинцев, региона и всего мира», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники неоднократно сообщали о планах Израиля переселить палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности. Речь может идти о депортации 2,3 млн человек. Согласно замыслу израильских политиков, одно из мест, куда могут отправиться палестинцы, — Египет.

Однако подобные планы подвергаются резкой критике со стороны мировых лидеров. 18 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров согласились, что единственное решение израильско-палестинского конфликта «заключается в достижении справедливого мира на основе решения о создании двух государств».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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