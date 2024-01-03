ПОЛИТИКА
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Хания: Убийство Израилем одного из лидеров ХАМАС - нарушение суверенитета Ливана
Нарушением суверенитета Ливана и расширением карательных мер против палестинцев назвал убийство одного из лидеров ХАМАС глава движения Исмаил Хания. Израильский дрон атаковал в пригороде Бейрута зампредседателя политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и еще шестерых членов движения. #trtнаурсском #палестина #хамас #ливан #израиль #сувернитет #газа #секторгаза #палестинцы #хания #бейрут #альарури #trtrussian
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3 января 2024 г.
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