Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с представителями СМИ в Анкаре, ответил на вопросы журналистов и оценил новостную повестку.

Министр иностранных дел считает, что израильтяне изо всех сил стараются не вступать в войну с Ливаном. «Это тупиковый путь. Если это случится, то война, конечно, не закончится», — отметил дипломат, в очередной раз подчеркнув, что необходимо сосредоточиться «на мире и решении проблемы создания двух государств».

По мнению главы внешнеполитического ведомства, международное сообщество не предприняло никаких серьезных усилий для предотвращения палестино-израильского конфликта. «Каждая страна должна извлечь из этого серьезные уроки», — считает он.

Фидан заявил: то, что США и некоторые другие западные страны помогают Израилю, является серьезной проблемой. «Позиции, которые они заняли сейчас, вызваны не дружбой или враждебностью, а отчаянием», — уверен дипломат.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал «верхом лицемерия» позицию Запада по Газе, отличающуюся от позиции по Украине.

«То, что произошло в Газе, привело к тому, что Запад и европейцы потеряли всю свою репутацию, все накопленные ими кредиты (доверия). Они растратили все свои кредиты в глазах человечества, особенно в глазах наших поколений», — полагает дипломат.

По его словам, Западу будет нелегко вернуть утраченное доверие.

«Они не могут говорить о принципах, добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — сказал министр.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил также о важности сохранения подходов, выработанных в рамках астанинского процесса, для урегулирования в Сирии.

«Сейчас первоочередной задачей является не допустить новых конфликтов между режимом Асада и оппозицией. Все пока сохраняют свои позиции, точнее, есть определенное видение, которое мы создали в рамках астанинского процесса. Важно это защитить», — считает министр иностранных дел.

Дипломат не ответил прямо на вопрос о том, возможна ли и когда может произойти встреча руководства Турции и Сирии. По его словам, «вопрос таких контактов имеет множество измерений» и «контакты могут быть прямыми или опосредованными». Подобный диалог ведется, отметил он.

Министр указал, что вопрос о недопустимости новых конфликтов внутри Сирии принципиален, поскольку тогда не будет новых волн миграции.

«Во-вторых, в обстановке тишины ненависть обеих сторон друг к другу может быть забыта и может сформироваться политическая позиция на пути к миру и строительству будущего страны через сотрудничество, что очень важно», — пояснил он.

Этот вопрос важен и потому, что «террористические организации в Сирии используют конфликтную атмосферу в своих интересах», отметил Фидан.

МИД и разведка Турции, добавил министр иностранных дел, «ведут интенсивную работу, прилагают невероятные усилия с военной и дипломатической стороны, чтобы поддерживать баланс» и не допустить усиления террористов.

Фидан также сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу посетит Турцию с визитом. На уточнение, планирует ли в этом месяце турецкий лидер посетить Вашингтон и Белый дом, глава МИД страны ответил, что «у президента пока не запланировано ни одной поездки».

«Поэтому мы сейчас не говорим о визитах», — подчеркнул министр иностранных дел.

Глава МИД добавил, что в настоящее время турецкие власти работают над возможностью смягчения визовых ограничений для поездок граждан страны в Европу.

«Мы также придаем большое значение позитивной атмосфере в отношениях с Грецией в рамках снижения напряженности в Эгейском море», — подытожил дипломат.