Анкара приветствует решение Южно-Африканской Республики (ЮАР) подать в расположенный в Гааге Международный суд ООН иск на Израиль в связи с нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели на странице в социальной сети X.

Дипломат написал, что Израиль почти за три месяца убил свыше 22 тыс. мирных палестинцев в секторе Газа, в основном женщин и детей, и ответственные за это должны понести наказание, представ перед международным судом.

В Анкаре выражают надежду на то, что это произойдет в кратчайшие сроки, подчеркнул Кечели.

«В соответствии с данным иском, Международный Суд, как ожидается, вынесет решение о временном запрете, предписывающий Израилю прекратить нападения на сектор Газа. Турция проследит за выполнением и этого решения», — уверен представитель дипведомства.

Как ранее писал TRT на русском, 29 декабря ЮАР обратилась в суд ООН с требованием признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде из-за его действий, направленных на уничтожение палестинцев, в секторе Газа.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года в Парижe. Документ вступил в силу 12 января 1951 года.