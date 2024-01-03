ПОЛИТИКА
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В Иране в годовщину смерти Касема Сулеймани возле его могилы прогремели 2 взрыва
В результате теракта на кладбище в иранской провинции Керман, где захоронен бывший командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касем Сулеймани, погибли по меньшей мере 103 человека, еще 141 получил ранения. Касема Сулеймани погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара США. #Иран #Керман #КасемСулеймани #теракт #годовщина #погибшие #кладбище
В Иране в годовщину смерти Касема Сулеймани возле его могилы прогремели 2 взрыва / Others
3 января 2024 г.
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