В Иране в годовщину смерти Касема Сулеймани возле его могилы прогремели 2 взрыва

В результате теракта на кладбище в иранской провинции Керман, где захоронен бывший командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касем Сулеймани, погибли по меньшей мере 103 человека, еще 141 получил ранения. Касема Сулеймани погиб в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара США. #Иран #Керман #КасемСулеймани #теракт #годовщина #погибшие #кладбище