Министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди заявил, что два взрыва, прогремевшие на поминальной церемонии в четвертую годовщину убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани, стали «продолжением предыдущих заговоров».

По его словам, в настоящее время ситуация в Кермане находится под контролем силовиков. Вахиди также добавил, что «иранские силы безопасности как можно скорее дадут сокрушительный и решительный ответ тем, кто несет ответственность за взрывы».

Министр добавил, что расследование произошедшего продолжается. Глава МВД также призвал не доверять сведениям, которые публикуют в социальных сетях. По его словам, все необходимую информацию "доведут до сведения общественности".

Как ранее писал TRT на русском, возле могилы Касема Сулеймани в юго-восточной иранской провинции Керман прогремели два взрыва. В результате 103 человека погибли, еще 141 человек получил ранения.