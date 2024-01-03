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Россия и Украина обменялись пленными
В результате обмена пленными между Москвой и Киевом в Россию вернулись 248 человек, в Украину — 230 военных и гражданских лиц, часть из которых участвовали в боевых действиях в Мариуполе и «Азовстали»
Россия и Украина обменялись пленными
Украина / Others
3 января 2024 г.

Киев вернул из российского плена более 200 украинских военных и гражданских лиц. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, это солдаты, сержанты, офицеры — военные ВСУ, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть из них участвовала в боевых действиях в Мариуполе и «Азовстали».

Как пояснили в украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными, домой вернулись 230 украинских военных и гражданских — это самый большой обмен из всех состоявшихся ранее.

В сообщении отмечается, что среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус «поиск лица» (48).

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец уточнил, что 230 украинских пленных «уже дома».

Министерство обороны России заявило, что из украинского плена вернулись 248 военнослужащих ВС РФ. В ведомстве сообщили, что это «стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ».

В Минобороны также добавили, что военнослужащих самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в медучреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации.

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