ПОЛИТИКА
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Украина вернула из российского плена 230 человек
Украина освободила из российского плена 230 своих военнослужащих и гражданских. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными. В Минобороны России сообщили о 248 вернувшихся российских военных. За 22 месяца Киев вернул из плена 2 828 своих граждан. #Украина #Россия #Киев #обмен #пленные #война
Украина вернула из российского плена 230 человек / Others
3 января 2024 г.
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