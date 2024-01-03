Украина вернула из российского плена 230 человек

Украина освободила из российского плена 230 своих военнослужащих и гражданских. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными. В Минобороны России сообщили о 248 вернувшихся российских военных. За 22 месяца Киев вернул из плена 2 828 своих граждан. #Украина #Россия #Киев #обмен #пленные #война