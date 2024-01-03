Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности, решительно осудил «безответственные и провокационные заявления израильских министров Бен-Гвира и Смотрича, которые клевещут на палестинский народ в Газе и призывают подготовить план его перемещения».

«Принудительное перемещение строго запрещено как серьезное нарушение международное гуманитарное право», — пояснил дипломат в своем аккаунте Х.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич заявили, что «добровольная миграция» палестинцев из сектора Газа «была бы лучшим решением.

В своих соцсетях Бен-Гвир сообщил: «У нас есть партнеры в мире, которые помогут нам в вопросе расселения палестинцев». При этом о каких конкретно государствах идет речь, политик не уточнил.

В свою очередь крайне правый министр финансов Смотрич также заявил: «Правильное решение для сектора Газа — поощрять добровольную миграцию в страны, принимающие беженцев».

По данным израильских СМИ, правительство Биньямина Нетаньяху ведет секретные переговоры с представителями Конго, на которых обсуждает возможности приема тысяч переселенцев из Газы в рамках «добровольного переселения» жителей эксклава.

«Конго хочет принять мигрантов, и мы ведем переговоры с другими странами», — приводятся слова высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.