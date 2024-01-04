Профессор Атилла Эроглу, заведующий кафедрой торакальной хирургии медицинского факультета Университета Ататюрка, вместе с четырьмя академиками из разных университетов собрали данные 742 мужчин и 720 женщин с диагнозом «рак пищевода» за 25 лет и установили, что 85% этих пациентов длительное время пили очень горячий чай.

Результаты исследования были опубликованы в Turkish Journal of Medical Sciences. В них отмечалось, что в Эрзуруме вода закипает при температуре 94-95 градусов, а если налить ее в стакан и смешать с сахаром, то эта температура снижается до 83-85 градусов.

«Даже такой температуры чай обжигает руку. Мы рекомендуем выпивать 5-6 чашек слегка горячего чая в день, но не пить очень горячий, поскольку он вызывает рак. Употребление горячего чая — самая распространенная причина рака ротовой полости, глотки и пищевода в регионе», — заявил профессор Эроглу.

Горячий чай вызывает серьезные ожоги и изменения клеток в слизистой оболочке, сообщил ученый. «Горячий чай разрушает барьер в пищеварительной системе и вызывает рак. Чай следует пить при температуре ниже 65 градусов. Дайте чаю постоять 3-4 минуты после того, как нальете его в чашку.

В ходе нашего 25-летнего научного исследования мы изучили влияние чая на заболеваемость раком пищевода в нашем регионе и обнаружили, что чай, температура которого выше 85 градусов, увеличивает риск рака пищевода в 8 раз, в отличие от того напитка, температура которого ниже 65 градусов. Пожалуйста, пейте чай слегка горячим», — заявил медик.

К негативным факторам употребления чая ученые относят и объем, превышающий 7-8 чашек в день. Так, рак пищевода встречается чаще в группе исследуемых, которые употребляли 15-20 чашек чая в день.

Выводы ученых коррелируют и с другими исследованиями, проведенными в США, Европе и Китае, где основной причиной возникновения рака пищевода являются ожирение и рефлюкс.«В Китае было проведено исследование потребления горячего чая, кофе, супа и другой пищи среди 500 тысяч человек, за которыми следили в течение 9,5 лет. Рак пищевода и глотки наблюдался у большого числа пациентов, особенно у любителей горячего чая, и тот же результат был обнаружен в США и Англии, где проводились аналогичные исследования», — заключил Эроглу