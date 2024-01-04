ПОЛИТИКА
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На Западном берегу объявили всеобщую забастовку после убийства Израилем одного из лидеров ХАМАС
Торговые лавки и госучреждения в городах Тулькарем, Дженин, Наблус, Рамаллах и Хеврон закрыли на один день в знак протеста против убийства Израилем зампредседателя политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. Также на Западном берегу не работал общественный транспорт. Салех аль-Арури и еще шесть его соратников погибли 2 января в результате ударов израильского БПЛА по району Дахия в Бейруте, известном как оплот движения «Хезболла». #trtнарусском #палестина #альарури #западныйберег #забастовка #протест #палестинцы #израиль #хамас #trtrussian
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4 января 2024 г.
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