Уголовное дело о «фейках об армии» возбуждено Следственным Комитетом России в отношении главы казахской общины города Москвы Полата Джамалова, сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», — цитирует ТАСС источник в полиции.

Российские медиа также сообщают, что следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел Северо-Восточного административного округа Москвы, а причиной уголовного преследования общественника стали его публикации на личной странице в Facebook.

Комментарии представителей Джамалова, а также властей Казахстана в связи с возбуждением уголовного дела на этот момент в редакцию TRT на русском не поступали.