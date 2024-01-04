Шансов на прорыв в переговорах Баку и Еревана по мирному соглашению стало больше. Об этом 3 января заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков.

Дипломат выразил надежду, что в ближайшее время стороны проведут очередной раунд переговоров и возобновят обсуждение проекта мирного соглашения. Баку представил Еревану этот проект чуть более года назад, отметил посол.

Амирбеков уточнил: прошлая встреча делегаций Азербайджана и Армении прошла 20 ноября 2023 года.

«В течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров», — приводит слова дипломата азербайджанский новостной портал «‎‎Азертадж».

При этом посол подчеркнул: Европа «только выиграет, если Армения и Азербайджан подпишут мирный договор‎».

«‎Сегодня мы говорим о том, что да, территориальная целостность восстановлена, но в то же время пришла пора заключить мирный договор, чтобы юридически оформить окончание конфликта. Возможно, это создаст необходимые условия для мирного сосуществования двух государств»‎, — пояснил Амирбеков.

В Азербайджане действует госпрограмма «‎‎Великое возвращение» для репатриации вынужденных азербайджанских переселенцев в Карабахский экономический регион республики. Амирбеков уточнил: перед запуском программы «‎‎были проведены опросы среди вынужденных переселенцев, и более 85% опрошенных заявили о желании вернуться на освобожденные территории».

«‎На сегодняшний день прошло уже более трех лет с момента подписания трехстороннего заявления [Азербайджана, Армении и России, положившего конец 44-дневной войне]. За это время количество вернувшихся внутренних переселенцев составило 5 тыс. человек. До конца 2026 года планируется переселить порядка 140 тыс. человек. Разумеется, процесс на этом не закончится, он будет продолжаться‎», — констатировал Амирбеков.