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Власти Латвии пригрозили депортировать 1,1 тыс. россиян
Причина для депортации — россияне не выполнили требования закона об иммиграции и не подали документы на получение одного из видов на жительство в балтийской стране
Власти Латвии пригрозили депортировать 1,1 тыс. россиян
Photo: AFP, STR / AFP
4 января 2024 г.

Латвия готовится выдворить из страны 1167 россиян, среди них более половины — старше 60 лет. Об этом сообщили в латвийском Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В ведомстве уточнили: причина депортации — россияне не выполнили требования закона об иммиграции и не подали документы на получение одного из видов на жительство в Латвии. До 31 декабря 2023 года россиянам следовало подать документы для статуса постоянного жителя Евросоюза. 3 января, согласно поправкам к латвийскому закону об иммиграции, у россиян истек срок действия постоянных ВНЖ.

Глава УДГМ Майра Розе заявила, что депортация станет сложным и громоздким процессом.

«Первый этап — запрос объяснений — уже начался. В феврале начнется второй этап — оценка предоставленных объяснений и выдача распоряжений о выезде. Третий этап — если человек не уехал в течение 30 дней после получения распоряжения о выезде, будет принято решение о принудительном выдворении, которое выполнит Государственная пограничная служба», — уточнили в управлении.

Россия раскритиковала решение Латвии. Посольство РФ в Риге сообщило, что большинство граждан в списках на депортацию — пенсионеры.

«Россия сделает все возможное для того, чтобы если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены», — пообещали в МИД РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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