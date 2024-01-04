Великобритания уже имеет одни из самых далеко идущих законов о надзоре за частной жизнью своих граждан. Теперь правительство страны спешит усилить контроль спецслужб за перепиской британцев.

Правительство королевства внесло на обсуждение поправки в Закон об особых следственных полномочиях, который предоставит спецслужбам страны больше полномочий. В частности, им разрешат перехватывать без уведомления почту, сообщения, веб-историю браузеров британцев и др.

Критики уже назвали поправки «Законом Сноудена», в честь бывшего сотрудника американского ЦРУ и АНБ, слившего в сеть сотни файлов о работе разведки США и бежавшего в Россию. Закон вызвал протест среди представителей интернет-отрасли и политиков, требующих уважать конфиденциальность и личное пространство граждан, пишет газета Politico.

Отраслевой орган Techuk, в частности, предупредил, что законопроект об особых полномочиях спецслужб подорвет доверие британцев к технологическим инновациям. Согласно поправке к закону, МВД Великобритании получит право не выдавать лицензии компаниям, которые не предоставят ключи шифрования к переписке в соцсетях. В ведомстве это мотивируют необходимостью «защищать общественный правопорядок‎»‎.

«Используя эту власть, правительство может предотвратить реализацию нового сквозного шифрования или помешать разработчикам исправлять уязвимости в коде», — заявила Мередит Уиттакер, глава компании Signal.

Apple, WhatsApp и Signal уже угрожают прекратить работу своих сервисов в Великобритании.