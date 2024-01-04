Верховный суд штата Колорадо вынес вердикт об исключении Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года. Через некоторое время включать имя бывшего главы государства в бюллетени запретили и в штате Мэн. Свое решение они объяснили 14-й поправкой, запрещающей баллотироваться участникам мятежа.

Мятеж

Бывший президент США Дональд Трамп лишился возможности участвовать в местных праймериз, которые стартуют в штате Колорадо 5 января (до этого момента необходимо утвердить списки участников, сами предварительные выборы пройдут 5 марта). Верховный суд штата принял такое решение, опираясь на то, что судьи признали 45-го американского лидера виновным в попытке захвата Капитолия, предпринятой 6 января 2021 года. Ее классифицировали как мятеж.

А согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, которые дали клятву поддерживать Конституцию и при этом участвовали в мятеже, запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п.

Эту поправку ратифицировали после Гражданской войны в 1868 году для того, чтобы не допустить к президентским выборам проигравших конфедератов.

В нынешней ситуации окружной суд штата не стал считать экс-лидера должностным лицом, поэтому отказался привлекать Трампа к ответственности и отстранять от участия в праймериз. Верховный суд согласился с тем, что бывший президент причастен к путчу, но вторую часть выводов окружного суда проигнорировал.

Принцип домино

Это первый случай в истории США, когда суд вынес решение, сославшись на 14-ю поправку к Конституции и запретил кандидату в президенты участие в праймериз на территории штата.

В предвыборном штабе экс-лидера уже заявили, что оспорят вердикт суда в Верховном суде США в Вашингтоне. Там преобладают судьи-консерваторы, некоторые из которых были выдвинуты Дональдом Трампом. Сторонники бывшего главы государства уверены, что решение судей в Колорадо было политически мотивированным.

28 декабря вторым штатом, в котором имя экс-президента запретили включать в бюллетени, стал Мэн. Госсекретарь штата Шенна Беллоуз также сослалась на 14-ю поправку Конституции. Стивен Чонг, пресс-секретарь штаба Дональда Трампа, обвинил Беллоуз во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать жалобу в суд.

При этом еще в 15 штатах на том же основании демократические активисты потребовали не допустить экс-главу государства к выборам. Речь идет о Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси, Висконсине, Аляске, Аризоне, Неваде, Нью-Йорке и Техасе.

Наибольший риск для бывшего американского лидера состоит в том, что решение Верховного суда Колорадо создает прецедент и другие штаты могут ему последовать.

Меньшее из двух зол

На фоне этого среди сторонников Трампа зазвучали призывы к другим участникам республиканской гонки — губернатору Флориды Рону Десантису, экс-губернатору Нью-Джерси Крису Кристи и бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли снять свои кандидатуры, пока в списки не внесут Трампа.

В настоящее время демократы прощупывают почву, как снять бывшего главу государства с выборов административным путем, поскольку другие способы не сработали. Против экс-президента возбуждали гражданские и уголовные дела, однако, несмотря ни на что, он фаворит внутриреспубликанской гонки. Его поддерживают 63% сторонников консерваторов. На втором месте губернатор Флориды Рон Десантис, у которого 12%.

Решение двух штатов об исключении Трампа из избирательных бюллетеней может лишь сыграть ему на руку, и республиканцы еще больше сплотятся.

Более того, на одном из своих митингов Трамп пошутил: чтобы точно гарантировать победу на выборах главы государства, ему «необходимо еще одно обвинение».

В случае, если 45-й президент США все же покинет президентскую гонку, может серьезно измениться расклад в самой кампании, поскольку сразу повысится вероятность того, что от намерения переизбраться откажется и Джозеф Байден. Ведь в глазах избирателей он с его высоким антирейтингом выглядит приемлемым «меньшим злом», только если будет выбор между ним и Трампом.

Любые другие кандидаты-республиканцы могут перетянуть на свою сторону колеблющийся электорат и обойти Байдена по популярности.

Финансовая помощь Киеву

По его словам, выделение финансовой помощи Киеву точно поддержат пять республиканцев, еще 15 — проголосуют против. К ним могут присоединиться остальные 29 сенаторов, «которые могут подпасть под влияние Трампа».

Бывший американский лидер не раз заявлял, что Вашингтон должен свернуть оказание финансовой помощи Украине до тех пор, пока Евросоюз не повысит расходы на эти цели до американского уровня.

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с TRT на русском отметил, что теоретически, если «цепная реакция продолжится» и за Колорадо и Мэном другие штаты будут исключать Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США, и республиканцы не успеют быстро согласовать другого кандидата, возникнет прецедент безальтернативных выборов.

«В таком случае естественно будет ставиться под сомнение их легитимность. Пока об этом речь не идет, поскольку это не те штаты, которые обычно определяют результаты голосования», — отметил американист.

По его словам, сторонники Трампа, скорее всего, будут использовать сложившуюся ситуацию.