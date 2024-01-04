ПОЛИТИКА
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В США неизвестный застрелил в мечети имама
В городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, во время утренней молитвы неизвестный застрелил имама мечети Масджид Мухаммад — Хасана Шарифа. Полиция разыскивает преступника, объявлено вознаграждение за любую полезную для расследования информацию. Прокурор штата заявил, что, по предварительным данным, преступление не связано с религиозной ненавистью или терроризмом. #trtнарусском #сша #имам #ньюджерси #ньюарк #мечеть #убийство #стрельба #преступление #trtrussian
тиьти / Others
4 января 2024 г.
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