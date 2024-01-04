«Палестинский народ подвергается коллективному наказанию из-за слишком малого объема поступающей гуманитарной помощи», — написал генеральный секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, все больше людей в секторе Газа сталкиваются с голодом, и эта проблема с каждым днем только усугубляется. «Три долгих месяца жестокой войны: массовое перемещение, массовые человеческие потери и ранения, массовые разрушения. Невыносимые страдания усугубляются постоянной дегуманизацией и беспрепятственной пропагандой разжигания ненависти», — описал он происходящее сегодня в палестинском эксклаве.

Ранее TRT на русском со ссылкой на правозащитную организацию Euro-Mediterranean Human Rights Monitor писал, что израильские военные занимаются мародерством в секторе Газа.

Ссылаясь на отчеты и свидетельства, правозащитная группа заявила 29 декабря, что израильские солдаты участвовали в разграблении имущества, включая компьютеры, золото и наличные деньги, оценочная стоимость которых предположительно может достигать десятков миллионов долларов.

Утверждения Euro-Med Monitor подтверждаются предыдущими отчетами подразделения «сбора разведданных и технических трофеев» Управления военной разведки Израиля, в которых подробно описывается «захват» израильской армией сумм, превышающих примерно $ 1,4 млн.