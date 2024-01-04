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В Анкаре отреставрировали мечеть времен Османской империи
В столице Турции завершилась реставрация 118-летней мечети Караходжа — одной из последних построек времен Османской империи
В Анкаре отреставрировали мечеть времен Османской империи
В Анкаре отреставрировали 118-летнюю мечеть / Others
4 января 2024 г.

Восстановление мечети Караходжа в Анкаре проводилось в сотрудничестве с Главным управлением фондов и муниципалитетов района Хаймана. В рамках проекта были выполнены укрепление здания, ремонт крыши, благоустройство территории, а также проведена внутренняя реставрация помещений. В ходе работ была сохранена первоначальная структура и исторические элементы мечети.

Мечеть Караходжа является одним из памятников Османской империи. Ожидается, что она откроется для посещений в течение трех месяцев. По словам местных властей, благодаря благоустройству территории вокруг мечети в районе Караходжа появилась красивая площадь.

Как писал TRT на русском, в юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр также планируется отреставрировать полуразрушенную армянскую церковь Святого Саркиса XVI века. Ее площадь составляет 3 769 кв. м.

Местные жители также называют церковь «рисовой», так как там долгое время находилась рисовая фабрика. Сейчас здание принадлежит Фонду Армянской церкви Святого Саркиса в в районе Алипаша. Судя по табличке с надписью с церкви, которая сейчас находится в Археологическом музее Диярбакыра, она в последний раз реставрировалась в 1840 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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