Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун посетил выставку «Факты о Кипре» в Анкаре, посвященную 50-летию Кипрской миротворческой операции.

По словам Фахреттина Алтуна, выставка показывает не только злодеяния, с которыми столкнулись жители Турецкой Республики Северного Кипра, но и «славное и гордое сопротивление турок-киприотов этим зверствам». «Мы не забыли об этнических чистках и усилиях по изоляции турок-киприотов. И мы делаем все возможное, чтобы никогда этого не забыть», — сказал он.

В частности, по его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно поддерживает ТРСК на всех международных платформах. «Усилия, предпринятые президентом Турции в отношении того, чтобы ТРСК получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств, являются свидетельством его поддержки турок-киприотов», — подчеркнул Алтун.

Выставку также посетил президент ТРСК Эрсин Татар. Он подчеркнул, что благодаря поддержке Турции голос турок-киприотов стал более громким на международной арене. Ни одна сила не сможет разорвать тесные связи между двумя странами, констатировал Татар.

Единственный путь урегулирования ситуации на Кипре — принцип двух государств, подчеркнул он: «Если противоборствующие стороны будут сопротивляться принять что-то подобное, то нынешняя ситуация сохранится».