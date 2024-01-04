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Безопасность дорог в Нигерии обеспечат турецкие оборонные компании
Турецкая компания Asisguard заключила контракт на сумму $36,5 млрд с Министерством обороны Нигерии
Безопасность дорог в Нигерии обеспечат турецкие оборонные компании
Турецкая компания Asisguard заключила контракт с Минобороны Нигерии / Others
4 января 2024 г.

Производитель оборонной техники Asisguard закупил 13 бронеавтомобилей Yoruk 4x4 у турецкой компании Nurol Makina, чтобы использовать их в проекте по обеспечению безопасности дорог в Нигерии.

Машина развивает скорость до 140 км/ч и может быть оснащена следующими системами: пулеметами калибра 7,62 и 12,7 мм, 40-мм гранатометами, а также авиационным и противотанковым вооружением.

Генеральный директор Asisguard Барыш Дюзгюн рассказал агентству «Анадолу», что компания подписала проект с Министерством обороны Нигерии на сумму $36,5 млн. Он пояснил, что главная задача — обеспечить безопасность автомагистрали между Абуджей и штатом на северо-западе страны Кадуной.

«Мы будем способствовать безопасности региона вместе с нашими заинтересованными сторонами в Турции, используя новейшие местные технологические системы и продукты», — сказал Дюзгюн.

По его словам, в рамках проекта будут предусмотрены системы разведки и наблюдения, системы внезапного вмешательства и нейтрализации, системы управления и контроля, а также системы связи и энергетической инфраструктуры.

Asisguard производит системы электрооптического видения и пограничной безопасности, а также электронные решения для военных транспортных средств и беспилотные системы с вращающимся крылом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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