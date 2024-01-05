Израиль разрушил в Газе исторический дворец Аль-Баша

Исторический дворец Аль-Баша превратился в руины в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Архитектурный памятник, также известный как Дворец-музей Паши, Замок Радван, Каср аль-Баша и Форт Наполеона, был создан в Старом городе Газы в XIII веке. Дворец был центром власти во времена мамлюков и османов, а позже стал музеем. #trtнарусском #палестина #разрушение #газа #секторгаза #дворец #замок #авиаудар #израиль #достопримечательность #музей #trtrussian