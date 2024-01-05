Первый пилотируемый космический корабль Турции отправится на Международную космическую станцию (МКС) в 01:11 в четверг, 18 января, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр в соцсети Х (ранее Twitter).

«Эта историческая миссия станет отличным источником вдохновения для будущих поколений, а также важной вехой в исследованиях космической науки в Турции», — написал Каджыр.

Запуск произойдет с плацдарма космического центра им. Кеннеди во Флориде под эгидой SpaceX. Космонавты полетят в капсуле Dragon Company, установленной на ракете Falcon 9.

Ожидается, что корабль состыкуется с Международной космической станцией 19 января в 13:15. В честь первой пилотируемой космической миссии Турции были созданы специальные памятные марка и конверт, разработанные Турецким космическим агентством (TUA) и Национальным управлением почты и телеграфа (PTT).

Напомним, в прошлом году во время фестиваля TEKNOFEST Турция выбрала Гезеравджи, пилота F-16 турецких ВВС, в качестве первого перспективного космического путешественника страны. В одном из интервью он отмечал, что планирует взять с собой в космос турецкий флаг, подаренный ему президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как писал TRT на русском, Гезеравджи пробудет на МКС 14 дней и проведет 13 научных экспериментов, подготовленных турецкими учеными и исследовательскими институтами. Его миссия подчеркнет приверженность Турции использовать свою космическую программу для научных исследований и продвижения технологических достижений.