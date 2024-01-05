Военные Израиля ворвались в палестинский город Бейт-Рима и открыли стрельбу по его жителям. Ученик средней школы, 17-летний Асид Тарик Анис Аль-Римави был ранен боевой пулей в грудь, сообщило агентство WAFA со ссылкой на источники в сфере здравоохранения. От полученной травмы подросток скончался.

В ходе рейда еще семь палестинцев получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в государственную больницу Сальфит на Западном берегу Иордана.

Другая атака израильских силовиков пришлась на лагерь беженцев Балата в городе Наблус. Силовики также открыли стрельбу по мирным жителям. Сообщается, что двое палестинцев получили огнестрельные ранения.

Ситуация на оккупированном Западном берегу значительно усугубилась после эскалации конфликта в секторе Газа. Израильские силовики ежедневно проводят рейды в палестинских городах, которые заканчиваются убийствами палестинцев и массовыми задержаниями.

На катастрофическую ситуацию обратили внимание в ООН, писал ранее TRT на русском. Международная организация призвала Израиль «положить конец незаконным убийствам и насилию» в отношении палестинского населения.

«Доклад призывает к немедленному прекращению использования боевого оружия и военных средств во время операций правоохранительных органов, прекращению произвольных задержаний и жестокого обращения с палестинцами, а также отмене дискриминационных ограничений на передвижение», — говорится в заявлении ООН.