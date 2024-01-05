Россияне стали первыми в новом году иностранцами, посетившими Сафранболу

Россияне стали первыми в новом году иностранными туристами, которые посетили Сафранболу – город, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальному историческому центру и известный полями шафрана. Туристическая группа приехала из порта Амасра, куда прибыла на лайнере Astoria Grande с 1082 россиянами на борту. #trtнарусском #турция #туризм #россияне #сафранболу #туристы #иностранныетуристы #юнеско #шафран #trtrussian