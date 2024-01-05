Израильская армия атаковала дом, принадлежащий Анвару аль-Хули — руководителю центра скорой помощи в Дейр-эль-Балахе, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

Атака спровоцировала гибель и ранения большого числа палестинцев. Бригады Палестинского Красного Полумесяца сумели эвакуировать тела двух погибших и доставить пятерых раненых, однако многие люди до сих пор остаются под завалами.

Израиль продолжает нападения на медицинские центры в различных районах сектора Газа.

Министерство здравоохранения Газы выразило мнение, что основной целью Израиля является уничтожение системы здравоохранения в эксклаве.

С начала израильской агрессии с 7 октября погибли 326 медицинских работников, 99 человек были задержаны. Кроме того, 150 медицинских учреждений подверглись нападениям, 30 больниц и 53 медицинских центра в секторе Газа были выведены из строя.