5 января 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Крайне правые министры Израиля призывают изгнать палестинцев из Газы
Два крайне правых израильских министра — Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир — подверглись резкой критике со стороны сразу нескольких западных стран после их «провокационных» высказываний с призывом к изгнанию палестинцев из сектора Газа и восстановлению израильских поселений в эксклаве. #trtнарусском #израиль #палестина #палестинцы #бенгвир #министр #изгнание #критика #газа #секторгаза #провокация #поселение #trtrussian
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