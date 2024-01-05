Крайне правые министры Израиля призывают изгнать палестинцев из Газы

Два крайне правых израильских министра — Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир — подверглись резкой критике со стороны сразу нескольких западных стран после их «провокационных» высказываний с призывом к изгнанию палестинцев из сектора Газа и восстановлению израильских поселений в эксклаве. #trtнарусском #израиль #палестина #палестинцы #бенгвир #министр #изгнание #критика #газа #секторгаза #провокация #поселение #trtrussian