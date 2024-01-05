ПОЛИТИКА
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Раненая палестинка прощается с погибшим сыном
Раненой матери принесли в палату больницы тело погибшего сына, чтобы она могла попрощаться. Ребенок погиб накануне во время обстрела Рафаха. По последним официальным данным, число погибших за три месяца в результате атак Израиля в Газе превысило 22,4 тыс. человек #trtнарусском #палестина #прощание #мать #сын #матьисын #палестинцы #ребенок #рафах #расстрел #атака #газа #секторгаза #атакаизраиля #израиль #trtrussian
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5 января 2024 г.
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