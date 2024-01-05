Палестинская девочка расплакалась во время объявления эвакуации

Палестинская девочка расплакалась во время объявления немедленной эвакуации из лагеря беженцев Аль-Магази в центральной части Газы, где она находится вместе со своим папой. Дочь и отец смогли взять с собой только небольшую часть вещей, чтобы дальше следовать на юг в город Рафах. #trtнарусском #палестина #страх #девочка #палестинскаядевочка #дети #палестинскиедети #эвакуация #палестинцы #ребенок #альмагази #беженцы #атака #газа #секторгаза #атакаизраиля #израиль #trtrussian