ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинская девочка расплакалась во время объявления эвакуации
Палестинская девочка расплакалась во время объявления немедленной эвакуации из лагеря беженцев Аль-Магази в центральной части Газы, где она находится вместе со своим папой. Дочь и отец смогли взять с собой только небольшую часть вещей, чтобы дальше следовать на юг в город Рафах. #trtнарусском #палестина #страх #девочка #палестинскаядевочка #дети #палестинскиедети #эвакуация #палестинцы #ребенок #альмагази #беженцы #атака #газа #секторгаза #атакаизраиля #израиль #trtrussian
ьбтьб / Others
5 января 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us