Почти половина немцев считают, что Украине нужно будет идти на территориальные уступки России ради достижения мирного соглашения, следует из опроса Deutschlandtrend. Доля жителей ФРГ, полагающих, что без уступок части регионов Киеву не обойтись, достигла 44%.

Подавляющее большинство немцев (87%) в настоящее время не верят, что война закончится в 2024 году. В то, что конфликт РФ и Украины всё же завершится уже в этом году, верят лишь 9% респондентов. Притом что год назад так считала треть всех жителей Германии (32%). Социологи полагают, что спад оптимизма у немцев связан с провалом украинского контрнаступления, на которое возлагались большие надежды.

Большинство немцев (75%) считают, что Украина должна сама в первую очередь решать, когда и на каких условиях ей стоит вступать в переговоры с Россией.

При этом больше половины жителей ФРГ поддерживают решение ЕС принять Украину в Евросоюз в долгосрочной перспективе (53%, хотя год назад так считали 58% опрошенных). В основном участники опроса уточняют: интеграция Украины в политические альянсы реальна только после окончания войны. При этом 39% немцев выступают против присоединения Киева к союзу.

Немного меньше голосов звучит в поддержку потенциального членства Украины в НАТО, которое в настоящее время кажется менее реалистичным: 44% немцев (по сравнению с 51% год назад) выступают за присоединение Киева к альянсу, 43% — против.

При этом жители ФРГ по-прежнему поддерживают курс Берлина на оказание военной помощи Украине: за последние месяцы доля тех, кто выступает за наращивание поставок вооружений, выросла с 14% до 21%. Однако 36% респондентов заявили, что считают военную помощь Киеву чрезмерной, а 35% посчитали усилия Германии адекватными.

Германия считается вторым крупнейшим донором Киева после США. Однако поддержка этого курса среди немецкого населения ослабевает, следует из результатов опроса. 41% немцев считают, что финансовая поддержка Украины со стороны Берлина зашла слишком далеко (рост на 21 п.п. по сравнению с концом апреля 2022 года). 40% жителей ФРГ считают поддержку адекватной (год назад — 59%).