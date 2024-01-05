Казахстан занял шестое, а Азербайджан — седьмое место в мире по показателям макроэкономического развития и привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2023 год, следует из ежегодного исследования FDI Standouts Watchlist.

Аналитики изучили динамику развития экономик и притока инвестиций в 50 крупнейших направлениях ПИИ. Наилучшие результаты в рейтинге в этом году показали Азия и Африка. Десятка сильнейших стран с точки зрения привлечения инвестиций: Камбоджа, Филиппины, Кения, Ирак, Намибия, Казахстан, Азербайджан, Марокко, Сербия и Индия.

В лидерах списка оказалась Камбоджа, которая сохранит самые высокие темпы инвестиционного роста и в 2024 году. Страна возглавила рейтинг благодаря высокому темпу экономического роста.

Учитывая прогнозируемый рост ВВП на уровне 6,1% в 2024 году по сравнению с 5,6% в 2023 году, МВФ ожидает, что Камбоджа станет самой быстрорастущей экономикой в Юго-Восточной Азии в 2024 году. Инфляция в стране будет и дальше сдерживаться на уровне 3%.

Страна укрепила свои торговые отношения посредством соглашений о свободной торговле с Китаем и Южной Кореей, которые вступили в силу в 2022 году.

Рост уровня ВВП Казахстана в 2024, по прогнозам FDI, составит 4,2%. МВФ же прогнозирует реальный рост ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 4,6%. В Азербайджане этот показатель, по оценке FDI, составит 2,5%.

Казахстан, как отмечают в МВФ, борется с инфляционным давлением, которое достигло пика в 21% в годовом исчислении в феврале 2023 года. Однако меры, принятые правительством, помогли сдержать этот всплеск. По оценке фонда, инфляция в республике стабилизировалась на уровне около 10% к концу 2023 года.

В своем отчете за октябрь 2023 года МВФ привел Казахстан как пример, где приоритизация реформ государственного управления и укрепление верховенства закона играют важную роль в продвижении других реформ. МВФ также отметил, что ВВП Казахстана выиграл от высокого внутреннего спроса и увеличения добычи нефти, что связано с ослаблением операционных ограничений, влияющих на Каспийский трубопроводный консорциум и расширение нефтяного месторождения Тенгиз.