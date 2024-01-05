Компания Turkish Aerospace Industries разработала учебно-тренировочный и легкий штурмовик HÜRKUŞ-2. Предполагается, что он может использоваться как для базовой, так и продвинутой летной подготовки летчиков-истребителей, а также для выполнения задач в качестве авиационной поддержки в сложных операциях.

В вооруженный вариант под названием HÜRKUŞ-C были интегрированы различные боеприпасы и оборудование, а также были проведены успешные летно-стрелковые испытания, сообщает агентство «Анадолу». Разработка уже привлекала большое внимание за рубежом.

Первый в Турции учебно-тренировочный самолет отечественного производства HÜRKUŞ поднялся в небо еще в 2013 году. Разработка уникального учебного самолета ВС Турции началась в Центре авиации и космонавтики TUSAŞ в 2006 году.

В самолете, сконструированном турецкими инженерами по требованиям Европейской гражданской авиации EASA CS 23, инструктор и курсант сидят спиной друг к другу.

Устройство воздушного судна включает однотурбинный мотор, что позволяет ему находиться в рабочем состоянии круглые сутки.

Для обеспечения самолета универсальной системой управления с возможностью выполнения полетов по пилотажно-навигационным приборам в стандартную комплектацию самолета включены система регулировки давления в кабине, катапультируемое кресло и встроенная генерирующая кислород система (OBOGS).