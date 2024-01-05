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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет сегодня в Турцию
В Стамбуле у него запланирована встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет сегодня в Турцию
Госсекретарь США Энтони Блинкен / Others
5 января 2024 г.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетит в пятницу в Стамбул, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники. Ожидается, что в субботу, 6 января, он встретится с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом и, возможно, будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее визит Блинкена анонсировал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. В течение недели глава Госдепа планирует посетить Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет.

В ходе поездки он намерен обсудить меры, которые необходимо принять для увеличения гуманитарной помощи в сектор Газа, а также продолжающуюся военную агрессию Израиля против палестинцев. В Турции Блинкен также обсудит тему заявки Швеции на вступление в НАТО.

Последний раз Блинкен посещал Турцию 6 ноября 2023 года. Переговоры с главой МИД страны Хаканом Фиданом продлились около трех часов. По итогам встречи глава Госдепа заявил, что Вашингтон решительно работает над расширением поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа и в последние дни удалось добиться «хорошего прогресса».

«Вся эта работа еще в процессе, — сказал американский госсекретарь. — Конечно, мы не достигли согласия во всем, но есть одинаковые взгляды по некоторым из насущных проблем, над которыми мы сейчас работаем».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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