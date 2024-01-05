Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» планирует в 2027 году ввести в эксплуатацию два новых месторождения газа — Западная Прорва и Каламкас. Добыча на этих месторождениях составит 1,1 миллиарда кубометров в год.

«В 2027 году "КазМунайГаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения "Западная Прорва" и "Каламкас". Ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений», — говорится в сообщении пресс-службы КМГ.

Кроме того, в 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений газа: Аксай Южный, Восточный Урихтау и Рожковское. В ближайшие три-четыре года планируется начать добычу на месторождении Центральный Урихтау, что составит еще 1 миллиард кубометров газа в год.

Отмечается, что «КазМунайГаз» разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 миллиарда кубометров в год к 2030 году без учета таких крупных проектов, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.