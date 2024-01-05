ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Казахстан планирует увеличить добычу газа к 2030 году
Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа
Казахстан планирует увеличить добычу газа к 2030 году
Казахстан планирует увеличить добычу газа / Others
5 января 2024 г.

Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» планирует в 2027 году ввести в эксплуатацию два новых месторождения газа — Западная Прорва и Каламкас. Добыча на этих месторождениях составит 1,1 миллиарда кубометров в год.

«В 2027 году "КазМунайГаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения "Западная Прорва" и "Каламкас". Ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений», — говорится в сообщении пресс-службы КМГ.

Кроме того, в 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений газа: Аксай Южный, Восточный Урихтау и Рожковское. В ближайшие три-четыре года планируется начать добычу на месторождении Центральный Урихтау, что составит еще 1 миллиард кубометров газа в год.

Отмечается, что «КазМунайГаз» разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 миллиарда кубометров в год к 2030 году без учета таких крупных проектов, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us