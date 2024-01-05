Турецкие волонтеры помогают жителям пострадавшего от землетрясения японского города

Группа турецких волонтеров готовит горячие обеды для местных жителей в пострадавшем от землетрясения японском городе Вадзима. Серия мощных подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6, произошла в центральной части Японии в понедельник, 1 января. Более 90 человек погибли. #trtнарусском #япония #волонтеры #Вадзима #землетрясение #турки #еда #помощь #trtrussian