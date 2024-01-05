Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравинью в Лиссабоне заявил, что Брюссель не планирует вводить санкции против Израиля.

Так он ответил на вопрос, существует ли возможность введения ограничительных мер против Тель-Авива, действия которого стали причиной гибели свыше 22 тысяч мирных жителей в секторе Газа, большинство из которых — дети.

«Отношения некоторых стран с Израилем уходят корнями в глубь веков. Как заявила Германия, безопасность еврейского государства является частью ее национальной ДНК. Маловероятно, что эти страны решатся на принудительные меры в отношении Израиля», — заключил Боррель.

В свою очередь глава португальского внешнеполитического ведомства заявил, что планируется предложить ввести санкции против поселенцев, «совершающих насилие против палестинцев на оккупированном Западном берегу», — пояснил Кравинью.

Он также добавил, что на обсуждение собираются вынести вопрос о введении санкций не против Израиля, а против определенных лиц.

«Тогда станет ясно, сможем ли мы достичь единогласия по этому вопросу», — резюмировал дипломат.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объяснил безоговорочную поддержку Израиля со стороны ФРГ «исторической ответственностью своей страны за Холокост».

Под предлогом борьбы с антисемитизмом немецкие власти запретили в стране акции в поддержку Палестины. Глава правительства ФРГ стал первым высокопоставленным зарубежным политиком, посетившим еврейское государство после 7 октября.

Посол Израиля в ФРГ Рон Просор заявил, что Германия «стала лучшим союзником его страны в Европе», благодаря «безоговорочной поддержке», которую оказывает Берлин.

Как ранее писал TRT на русском, с начала израильской агрессии с 7 октября в секторе Газа погибли свыше 22,6 тыс. человек, более 55 тыс. палестинцев получили ранения различной степени тяжести.

Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.