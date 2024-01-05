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Эрдоган: Турция прилагает усилия для прекращения кровопролития в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили российско-украинскую войну. Анкара готова стать посредником и провести мирные переговоры
Эрдоган: Турция прилагает усилия для прекращения кровопролития в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с украинским лидером Владимиром Зеленским / Others
5 января 2024 г.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По информации Управления по связям при Администрации президента, лидеры обсудили глобальные и региональные вопросы, в том числе российско-украинскую войну.

Турецкий лидер во время беседы с Зеленским отметил, что прилагает большие усилия для прекращения кровопролития и установления мира в Украине и на палестинских землях.

Глава государства также подчеркнул, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для обеспечения мира в Украине.

Турецкий лидер заявил о важности возобновления зернового коридора и отметил, что продолжает дипломатические контакты с этой целью.

Эрдоган заявил, что как можно скорее должно быть достигнуто прекращение огня и «открыта дверь для мира в Украине».

Как ранее писал TRT на русском, в ночь на 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Сразу после обострения турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой взять на себя роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом.

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