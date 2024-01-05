Израильтяне, живущие в Берлине, устроили акцию протеста перед зданием МИД Германии, потребовав от немецких властей и всего международного сообщества оказать давление на Израиль и как можно скорее завершить войну в секторе Газа.

В своих руках демонстранты держали плакаты на немецком, английском и иврите с надписями «Прекратите огонь прямо сейчас», «Справедливость для палестинцев — справедливость для всех», «Безопасность можно обеспечить только с помощью мира», «Остановите резню в Газе».

Один из участников акции Нимрод Флашенберг заявил, что живущие в немецкой столице израильтяне «полны решимости положить конец оккупации и этой ужасной войне».

«Однако Германия также поддерживает Израиль в этой продолжающейся резне в секторе Газа. Мы хотим, чтобы ФРГ и все международное сообщество заняли решительную позицию против войны, остановили ее», — заявил демонстрант, подчеркнув при этом, что военного решения этой проблемы не существует.

По мнению активиста, немецкие власти заняли позицию, согласной которой всех, кто пытается выступить против Израиля, обвиняют в антисемитизме.

«Это ложь. Мы израильтяне, и мы настроены решительно против своего правительства и проводимой им политики. Конечно, мы не антисемиты. Подмена понятий ставит под угрозу свободу слова», — резюмировал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил безоговорочную поддержку Израиля со стороны ФРГ «исторической ответственностью своей страны за Холокост».

Под предлогом борьбы с антисемитизмом немецкие власти запретили в стране акции в поддержку Палестины.

Глава правительства ФРГ стал первым высокопоставленным зарубежным политиком, посетившим еврейское государство после 7 октября.

Посол Израиля в ФРГ Рон Просор заявил, что Германия «стала лучшим союзником его страны в Европе», благодаря «безоговорочной поддержке», которую оказывает Берлин.

Как ранее писал TRT на русском, с начала израильской агрессии с 7 октября в секторе Газа погибли свыше 22,6 тыс. человек, более 55 тыс. палестинцев получили ранения различной степени тяжести.

Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.