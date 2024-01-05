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В Ираке захотели закрыть миссии международной коалиции во главе с США
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания присутствия в стране международной коалиции, которую возглавляют США, закончились. По его словам, Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных
В Ираке захотели закрыть миссии международной коалиции во главе с США
Ирак / Others
5 января 2024 г.

Оправдания для присутствия на территории Ирака сил международной коалиции, которую возглавляют США, закончились, и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Об этом заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

«Правительство подтверждает свою твердую позицию по прекращению присутствия международной коалиции в стране после того, как для этого закончились оправдания», — отметил глава иракского правительства.

Ас-Судани добавил, что власти страны сейчас «определяют дату начала переговоров в рамках двустороннего комитета, который был создан для выработки мер по прекращению присутствия сил коалиции в Ираке».

Премьер-министр Ирака осудил недавние атаки коалиционных сил на позиции отрядов народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которые, по его словам,»являются официальными формированиями, подчиненными государству, и неотъемлемой частью иракской армии».

Как ранее писал TRT на русском, 4 января один из командиров шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба» Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, еще не менее шести человек пострадали.

26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

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