Украина рассматривает возможность новой атаки на Керченский мост, который остается ключевой транспортной артерией России для снабжения войск на юге Украины. Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью The Guardian, что Киев активно обсуждает третью операцию по уничтожению моста. Он напомнил, что две предыдущие атаки в 2022 и 2023 годах повредили его дорожное и железнодорожное полотно, сделав невозможной транспортировку тяжелых вагонов.

Неижпапа подчеркнул, что Украина добилась значительных успехов в Черном море, получив контроль над его северо-западной частью и Азовским морем. Он отметил, что благодаря этому международные грузовые суда вновь могут свободно курсировать по зерновому коридору, что критически важно для украинской экономики. По его словам, экспорт уже достиг довоенного уровня, а украинские военные уничтожили более 100 морских мин для обеспечения безопасного судоходства.

Керченский мост, построенный Россией в 2018 году, после аннексии Крыма, стал важным объектом для снабжения российской армии. В ответ на предыдущие атаки Украина, Москва усилила его защиту, установив подводные заграждения и системы ПВО, однако, по утверждениям украинских партизан, конструкция моста продолжает разрушаться.

Ранее официальный представитель украинской разведки заявлял, что новая атака на Керченский мост неизбежна. В Кремле же подобные угрозы воспринимают как очередную провокацию. Возможный удар по мосту может привести к дальнейшему обострению конфликта и повлиять на ход переговоров о прекращении боевых действий.