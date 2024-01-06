С 7 октября мирные жители сектора Газа находятся под постоянным огнем. Только за последние 24 часа израильские военные убили 122 человека и ранили 256 палестинцев, сообщает Минздрав палестинского эксклава. Большое количество жертв связано с неизбирательными ударами, которые приводят к массовому убийству людей и уничтожению гражданской инфраструктуры.

Общее число жертв в секторе Газа выросло до 22 722 палестинцев, более 58 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.

Насилие и репрессии со стороны израильских военных продолжаются и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Вчера они расстреляли подростка, жителя Бейт-Рима. Ученик средней школы, 17-летний Асид Тарик Анис Аль-Римави скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Как писал TRT на русском, 5 января израильская армия атаковала дом, принадлежащий Анвару аль-Хули — руководителю центра скорой помощи в Дейр-эль-Балахе, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

Атака спровоцировала гибель и ранения большого числа палестинцев. Бригады Палестинского Красного Полумесяца сумели эвакуировать тела двух погибших и доставить пятерых раненых, однако многие люди до сих пор остаются под завалами.

Израиль продолжает нападения на медицинские центры в различных районах сектора Газа. Министерство здравоохранения Газы выразило мнение, что основной целью Израиля является уничтожение системы здравоохранения в эксклаве.