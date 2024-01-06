ТУРЦИЯ
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Террористы PKK/YPG расширяют сепаратистскую программу в Сирии
Члены террористической организации PKK/YPG взяли курс на усиление своего сепаратистского проекта в Сирии, объявив о переустройстве захваченного региона. Не исключено, что это попытка привлечь внимание США, уменьшивших помощь боевикам
Террористы PKK/YPG расширяют сепаратистскую программу в Сирии
Террористы PKK/YPG расширяют сепаратистскую программу в Сирии / Others
6 января 2024 г.

Террористическая организация PKK/YPG беспрепятственно продвигает свою сепаратистскую программу в Сирии, обратил внимание на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Турции при организации Седат Онал. По его словам, боевики по-прежнему оказывают давление на местные этнические общины, принудительно вербуют для участия в боевых действиях детей и злоупотребляют объектами гражданской инфраструктуры, используя их в военных целях.

«Сохранение тенденции на укрепление этой террористической организации не служит никакой другой цели, кроме взращивания семян дальнейшей нестабильности в Сирии и за ее пределами. Мы, определенно, не позволим этой преступной организации реализовать свои коварные планы», –– подчеркнул турецкий дипломат.

В то же время Седат Онал раскритиковал специального представителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена за то, что тот позволяет себе в публичных высказываниях называть PKK/YPG «законным субъектом». По словам постпреда Турции, террористическая активность этой группировки –– основная причина, по которой Анкара проводит свои операции в Сирии. Онал подчеркнул, что эти действия Турции осуществляются «в рамках фундаментального права на самооборону от террористических актов».

По оценкам Анкары, за последнее время статус-кво Сирии демонстрирует неустойчивость не с точки зрения не только политики, но и гуманитарных аспектов.

«На 13-м году конфликта условия жизни сирийского народа становятся все труднее с каждым днем. Доступ к удовлетворению базовых потребностей становится все более осложнен. Экономический кризис ухудшается. Лишения стали повседневной реальностью для миллионов», –– подчеркнул турецкий дипломат.

Вместе с тем Седат Онал заявил, что существует риск влияния ситуации вокруг израильского вторжения в сектор Газа на сирийскую арену, поэтому он призывал «все стороны в регионе и за его пределами снизить напряженность».

Поляризация Сирии

Группировка PKK/YPG за последние недели действительно нарастила активность в сфере реструктуризации и оформления своих сепаратистских планов. Политическая ветвь террористической организации объявила о принятии так называемого «социального контракта» ––аналога конституции, который, как можно догадаться, создает формальный фундамент для того, чтобы углубить раскол между сирийскими территориями.

Согласно проекту, зоны влияния террористического синдиката, в которых сосредоточены в том числе сотни американских военнослужащих, должны объединиться в один «регион», который, по этой идее, должен делиться на семь «провинций». В то же время «конституция» предполагает, что на этих территориях будет установлена псевдодемократическая система: Сирия в одностороннем порядке провозглашается «Демократической Республикой», сама политическая структура террористов –– «Демократической автономной администрацией».

При этом главарей группировки не смутило даже то, что во многих районах, к которым они проявляют аппетит, проживают племена и этносы, которые вряд ли будут в восторге от такого обособления. Ответ на вопрос, спросили ли их согласия на такую инициативу, очевиден. В этом году банды PKK/YPG окончательно обострили отношения с арабскими племенными конфедерациями, которые были вынуждены взяться за оружие, чтобы отстоять свои базовые права.

«Социальный контракт» отдельно предписывает создать «парламент», а также сформировать некое подобие судебной системы, которая, вероятно, должна преследовать всех, кто с изложенными принципами сепаратистского плана не согласен. Обращает на себя внимание то, что проект террористов легализует запуск местного финансового регулятора. Не исключено, что это делается для облегчения теневой торговли, которая ведется в зонах оккупации PKK/YPG.

Главари террористической группировки не скрывают, что считают свою «конституцию» инструментом для более больших и фундаментальных изменений в Сирии и, вероятно, во всем регионе. В своих публичных выступлениях они говорят, что проект нужен, «чтобы сформировать основу для строительства будущей Сирии».

Кризис в сфере безопасности

Базирующаяся в Ливане газета «Аль-Ахбар» считает, что время появления «социального контракта» выбрано не случайно, потому что именно сейчас все региональные игроки поглощены ситуацией вокруг израильского вторжения в сектор Газа.

Тем не менее, возможно, переустройство в зонах оккупации PKK/YPG, напротив, направлено на то, чтобы привлечь к сепаратистскому проекту внимание администрации президента США, которая теряет интерес к северо-востоку Сирии, несмотря на сохранение воинского контингента.

В проекте американского оборонного бюджета на 2024 год, который был одобрен Конгрессом, около $398 млн выделяется на борьбу с террористической группировкой ДАЕШ в Ираке и Сирии, в то время как $156 млн –– на финансирование PKK/YPG.

Этот пакет продемонстрировал сокращение расходов на сирийскую арену на $9 млн, если сравнивать его с предыдущим оборонным бюджетом. Такая ситуация не могла не обеспокоить главарей PKK/YPG, которые привыкли паразитировать на иностранной помощи.

Как обратил внимание бывший посол США в Сирии Роберт Форд, на северо-востоке Сирии у PKK/YPG продолжаются проблемы, потому что арабские племена по-прежнему не готовы мириться с засильем террористов на своих территориях.

«ДАЕШ извлекает выгоду из существующих конфликтов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии», –– констатировал отставной арабский дипломат.

Целый комплекс факторов, среди которых –– усугубляющаяся ситуация в сфере безопасности и рост сепаратистских аппетитов PKK/YPG, вынуждает Турцию, как единственного наиболее ответственного игрока в этой части региона, усилить внимание к борьбе с терроризмом в Сирии. О том, что Анкара сохраняет бдительность на этой арене, свидетельствует проведенная в декабре антитеррористическая операция Национальной разведывательной организации (MİT).

Турецкий аппарат безопасности устранил Сирвана Хасана –– так называемого полевого координатора PKK/YPG, который сыграл основополагающую роль в терактах против сил безопасности в Турции в период с 2011 по 2013 годы.

Его ликвидация фактически лишила мобильности высшее звено террористической сети. Однако ее широко развернувшаяся политическая активность показывает, что главари группировки не извлекли уроков из антитеррористических операций Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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