Террористическая организация PKK/YPG беспрепятственно продвигает свою сепаратистскую программу в Сирии, обратил внимание на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Турции при организации Седат Онал. По его словам, боевики по-прежнему оказывают давление на местные этнические общины, принудительно вербуют для участия в боевых действиях детей и злоупотребляют объектами гражданской инфраструктуры, используя их в военных целях.

«Сохранение тенденции на укрепление этой террористической организации не служит никакой другой цели, кроме взращивания семян дальнейшей нестабильности в Сирии и за ее пределами. Мы, определенно, не позволим этой преступной организации реализовать свои коварные планы», –– подчеркнул турецкий дипломат.

В то же время Седат Онал раскритиковал специального представителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена за то, что тот позволяет себе в публичных высказываниях называть PKK/YPG «законным субъектом». По словам постпреда Турции, террористическая активность этой группировки –– основная причина, по которой Анкара проводит свои операции в Сирии. Онал подчеркнул, что эти действия Турции осуществляются «в рамках фундаментального права на самооборону от террористических актов».

По оценкам Анкары, за последнее время статус-кво Сирии демонстрирует неустойчивость не с точки зрения не только политики, но и гуманитарных аспектов.

«На 13-м году конфликта условия жизни сирийского народа становятся все труднее с каждым днем. Доступ к удовлетворению базовых потребностей становится все более осложнен. Экономический кризис ухудшается. Лишения стали повседневной реальностью для миллионов», –– подчеркнул турецкий дипломат.

Вместе с тем Седат Онал заявил, что существует риск влияния ситуации вокруг израильского вторжения в сектор Газа на сирийскую арену, поэтому он призывал «все стороны в регионе и за его пределами снизить напряженность».

Поляризация Сирии

Группировка PKK/YPG за последние недели действительно нарастила активность в сфере реструктуризации и оформления своих сепаратистских планов. Политическая ветвь террористической организации объявила о принятии так называемого «социального контракта» ––аналога конституции, который, как можно догадаться, создает формальный фундамент для того, чтобы углубить раскол между сирийскими территориями.

Согласно проекту, зоны влияния террористического синдиката, в которых сосредоточены в том числе сотни американских военнослужащих, должны объединиться в один «регион», который, по этой идее, должен делиться на семь «провинций». В то же время «конституция» предполагает, что на этих территориях будет установлена псевдодемократическая система: Сирия в одностороннем порядке провозглашается «Демократической Республикой», сама политическая структура террористов –– «Демократической автономной администрацией».

При этом главарей группировки не смутило даже то, что во многих районах, к которым они проявляют аппетит, проживают племена и этносы, которые вряд ли будут в восторге от такого обособления. Ответ на вопрос, спросили ли их согласия на такую инициативу, очевиден. В этом году банды PKK/YPG окончательно обострили отношения с арабскими племенными конфедерациями, которые были вынуждены взяться за оружие, чтобы отстоять свои базовые права.

«Социальный контракт» отдельно предписывает создать «парламент», а также сформировать некое подобие судебной системы, которая, вероятно, должна преследовать всех, кто с изложенными принципами сепаратистского плана не согласен. Обращает на себя внимание то, что проект террористов легализует запуск местного финансового регулятора. Не исключено, что это делается для облегчения теневой торговли, которая ведется в зонах оккупации PKK/YPG.

Главари террористической группировки не скрывают, что считают свою «конституцию» инструментом для более больших и фундаментальных изменений в Сирии и, вероятно, во всем регионе. В своих публичных выступлениях они говорят, что проект нужен, «чтобы сформировать основу для строительства будущей Сирии».

Кризис в сфере безопасности

Базирующаяся в Ливане газета «Аль-Ахбар» считает, что время появления «социального контракта» выбрано не случайно, потому что именно сейчас все региональные игроки поглощены ситуацией вокруг израильского вторжения в сектор Газа.

Тем не менее, возможно, переустройство в зонах оккупации PKK/YPG, напротив, направлено на то, чтобы привлечь к сепаратистскому проекту внимание администрации президента США, которая теряет интерес к северо-востоку Сирии, несмотря на сохранение воинского контингента.

В проекте американского оборонного бюджета на 2024 год, который был одобрен Конгрессом, около $398 млн выделяется на борьбу с террористической группировкой ДАЕШ в Ираке и Сирии, в то время как $156 млн –– на финансирование PKK/YPG.

Этот пакет продемонстрировал сокращение расходов на сирийскую арену на $9 млн, если сравнивать его с предыдущим оборонным бюджетом. Такая ситуация не могла не обеспокоить главарей PKK/YPG, которые привыкли паразитировать на иностранной помощи.

Как обратил внимание бывший посол США в Сирии Роберт Форд, на северо-востоке Сирии у PKK/YPG продолжаются проблемы, потому что арабские племена по-прежнему не готовы мириться с засильем террористов на своих территориях.

«ДАЕШ извлекает выгоду из существующих конфликтов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии», –– констатировал отставной арабский дипломат.

Целый комплекс факторов, среди которых –– усугубляющаяся ситуация в сфере безопасности и рост сепаратистских аппетитов PKK/YPG, вынуждает Турцию, как единственного наиболее ответственного игрока в этой части региона, усилить внимание к борьбе с терроризмом в Сирии. О том, что Анкара сохраняет бдительность на этой арене, свидетельствует проведенная в декабре антитеррористическая операция Национальной разведывательной организации (MİT).

Турецкий аппарат безопасности устранил Сирвана Хасана –– так называемого полевого координатора PKK/YPG, который сыграл основополагающую роль в терактах против сил безопасности в Турции в период с 2011 по 2013 годы.

Его ликвидация фактически лишила мобильности высшее звено террористической сети. Однако ее широко развернувшаяся политическая активность показывает, что главари группировки не извлекли уроков из антитеррористических операций Турции.