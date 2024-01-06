Стали известны подробности переговоров Фидана и Блинкена
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Стали известны подробности переговоров Фидана и БлинкенаМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Стамбуле
Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен / Others
6 января 2024 г.

Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Стамбуле урегулирование израильско-палестинского конфликта. «На встрече министры обсудили войну и гуманитарный кризис в секторе Газа, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы», — говорится в сообщении МИД Турции в социальной сети X (Twitter).

В ходе встречи глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о необходимости обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи жителям Газы и как можно скорее начать переговоры о создании двух государств для выхода из сложившегося кризиса.

Еще одной темой переговоров стала заявка Швеции на вступление в НАТО. Хакан Фидан также напомнил Блинкену, что в Анкаре ждут завершения процесса по поставкам Турции F-16, передает TRT Haber.

Как писал TRT на русском, Блинкен планирует посетить Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет.

В ходе поездки он намерен обсудить меры, которые необходимо принять для увеличения гуманитарной помощи в сектор Газа, а также продолжающуюся военную агрессию Израиля против палестинцев.

Последний раз Блинкен посещал Турцию 6 ноября 2023 года. Тогда переговоры с главой МИД страны Хаканом Фиданом продлились около трех часов. По итогам встречи глава Госдепа заявил, что Вашингтон решительно работает над расширением поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа и в последние дни удалось добиться «хорошего прогресса».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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