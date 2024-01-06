В результате нападений израильской армии в секторе Газа полностью разрушены 69 тысяч жилых домов, повреждения получили 290 тысяч зданий, сообщает TRT Haber со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского эксклава.

Не подлежат восстановлению 134 правительственных учреждения, 130 мечетей, 3 церкви, 94 школы и университета. Сообщается, что частично были повреждены 295 образовательных учреждений и 240 мечетей.

В секторе Газа парализована работа медицинских служб. Израильские военные нанесли удары по 150 медицинским учреждениям, вывели из строя 53 медицинских центра и 30 больниц, а также привели в негодность 121 машину скорой помощи.

Сообщается, что с 7 октября было выявлено 400 тысяч случаев инфекционных заболеваний. В медицинской помощи нуждаются порядка 10 тысяч онкобольных, но пока эвакуироваться из эксклава смогли лишь 650 пациентов.

Израильская армия также уничтожает культурное наследие Палестины. За 92 дня боевых действий были уничтожены 200 исторических и культурных ценностей в Газе. Также уточняется, что с 7 октября израильская армия применила против палестинского эксклава 65 тысяч тонн взрывчатки.

Как писал TRT на русском, с 7 октября мирные жители сектора Газа находятся под постоянным огнем. Общее число жертв в секторе Газа выросло до 22 722 палестинцев, более 58 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Большое количество жертв связано с неизбирательными ударами, которые приводят к массовому убийству людей и уничтожению гражданской инфраструктуры.