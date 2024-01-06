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Узбекистан снова стал крупнейшим продавцом золота в мире
По данным Всемирного золотого совета, Центральный банк Узбекистана в ноябре прошлого года реализовал 11 тонн золота
Узбекистан снова стал крупнейшим продавцом золота в мире
Узбекистан снова стал крупнейшим продавцом золота в мире / Others
6 января 2024 г.

Центральный банк Узбекистана в ноябре 2023 года реализовал 11 тонн золота и сохранил статус крупнейшего продавца этого драгметалла в мире. Об этом сообщает UzDaily со ссылкой на данные Всемирного золотого совета (World Gold Council).

На втором месте по объему продаж золота находится Казахстан с показателем 3 тонны.

Узбекистан стал лидером по продаже золота в октябре прошлого года, реализовав также 11 тонн драгметалла. Высокими продажами тогда также отметился Казахстан — 2 тонны.

«Оба банка часто переключаются между чистой покупкой и продажей, что не является редкостью для банков, покупающих золото из внутренних источников», — говорится в сообщении World Gold Council.

При этом в октябре крупнейшим покупателем остался Народный банк Китая. Он сообщил о добавлении 23 тонн золота в свои резервы, что означает двенадцатое ежемесячное прибавление подряд. Всего с начала года китайский ЦБ закупил 204 тонны драгметалла, а заявленные резервы золота увеличились до 2215 тонн.

Чистые закупки золота в мире за октябрь составили 42 тонны. Это на 41% ниже пересмотренного общего объема за сентябрь (72 тонны), но на 23% выше среднемесячного показателя объемов этого года, пишет WGC.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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