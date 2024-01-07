Как минимум шесть палестинцев убиты в результате авиаудара оккупационной армии Израиля по городу Дженин, который находится на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины. Ведомство подчеркивает, что нападение по скоплению людей в этом районе носило целенаправленный характер.

Согласно информации официальных лиц Палестины, в результате атак израильской оккупационной армии в секторе Газа за минувшие три месяца были убиты 22,7 тыс. человек. Количество раненых в ходе вторжения, инициированного правительством Биньямина Нетаньяху, уже превысило 58 тыс. человек.

Как сообщал ранее TRT на русском, оккупационная армия Израиля на днях вторглась в расположенный близ Рамаллы палестинский город Бейт-Рима и открыла огонь по его жителям. Ученик средней школы, 17-летний Асид Тарик Анис Аль-Римави был ранен боевой пулей в грудь, после чего подросток, по данным местных органов здравоохранения, скончался.

Параллельно, другая атака израильских силовиков пришлась на лагерь беженцев Балата в городе Наблус. Представители оккупационной армии также открыли стрельбу по мирным жителям, в результате чего как минимум двое палестинцев получили огнестрельные ранения.